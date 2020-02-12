Sevgililerin Gülleri Menderes'ten

12.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:57

14 Şubat Sevgililer Günü'nde en anlamlı hediye olan gül, Menderes'teki seralarda yetiştirilerek vatandaşlar için hazır hale getirildi. Kesme çiçek sektöründe öncü olan Menderes'te, çiçek yetiştiricilerinin özenle yetiştirdiği güller, Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu.

2 milyona yakın gül

Menderes'in, kesme çiçek sektöründe Türkiye'de öncü olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Türkiye'deki kesme çiçeğin yüzde 70'lik kısmını Menderes olarak biz karşılıyoruz. İlçemizde bin 600 dekar alanda yıllık 50 milyon adet karanfil, 25 milyon adet gül yetiştirilmekte. İlçemizdeki seralarda itinayla yetiştirilen çiçekler ülkemizin farklı noktalarına, hatta yurt dışına gönderilmekte. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi olan gül de ilçemizde yer alan seralarda çiçek yetiştiricilerimiz tarafından özenle yetiştirilerek Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu. 2 milyona yakın gülümüz Türkiye'nin her noktasında vatandaşlarla buluştu. Tüm üreticilerimiz hummalı bir çalışma dönemi geçirdi, hepsinin yüreğine sağlık. Böylesine önemli bir tarım ürününü bizlerle buluşturdukları ve ülke ekonomisine katkı sağladıkları için üreticilerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler