Sevgililere kemanlı çiçek servisi

ANTALYA'dan Hollanda başta olmak üzere 27 ülkeye 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 7 milyon dolarlık 70 milyon dal çiçek gönderildi. İç piyasanın da hareketlendiği bu günlerde bazı işletmeler çiçeği, romantik parçaları çalan kemancı eşliğinde adrese gönderiyor.

Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, en çok çiçek ihraç ettiği ikinci ülke olan Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda.

70 MİLYON DAL, 7 MİLYON DOLAR14 Şubat Sevgililer Günü için Antalya'dan Hollanda başta olmak üzere 27 Avrupa ülkesine 70 milyon dal çiçek gönderildi. TIR ve havayoluyla gönderilen çiçeklerden ülke ekonomisine 7 milyon dolarlık döviz kazandırıldı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, TIR'ın ardından son parti kargoların uçak kargolarla gönderildiğini ifade etti. Sevkiyatın tamamlandığını ve iç pazarın hareketlendiğini de anlatan Yılmaz, "22 ülkeye çiçek gönderdik. 70 milyon dal çiçek 7 milyon dolarlık bir döviz kazandırdı ülke ekonomisine. Her zaman olduğu gibi en çok çiçeği Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna oldu. İç pazarda da hareketli günler bizi bekliyor" dedi.Başkan Yılmaz, en çok kırmızı renkli çiçeklerin tercih edildiğini de sözlerine ekledi.1 AY ÖNCESİNE GÖRE İŞLER ARTTIÇiçekçi Sedat Menge, ocak ayına göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde siparişlerin yüzde 50'nin üzerinde arttığını söyledi. En çok kırmızı güllerin tercih edildiğini ifade eden Menge, "1750 dal çiçek siparişi aldık. Ortalama bir dal 15-20 lira arasında satılıyor" dedi.20 yıldır çiçekçilik yapan Songül Çelik ise Sevgililer Günü için 15 bin dalın üzerinde bir sipariş aldığını söyledi. Büyük kısmının gül siparişi olduğunu belirten Çelik, "10 bin daldan fazlası kırmızı gül. Ocak ayına göre işlerimiz 2 katı arttı. Pandemiden dolayı insanlar daha çok çiçek almaya başladılar" diye konuştu.KEMANLA ÇİÇEK SERVİSİ

14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha unutulmaz hale getirmek isteyen bazı çiçekçiler, müşterilerine keman eşliğinde çiçek servisi imkanı da tanıyor. Antalya'da oturan keman sanatçısı Bayram Karagül, çiçekleri adrese teslim ederken dileyen müşterilere istedikleri romantik eserleri kemanıyla seslendiriyor. Çiçeği alan kadınları, sevdikleri parçayı çalarak daha mutlu ettiklerini anlatan Karagül, "Çok mutlu oluyor insanlar. Hem çiçek hem de romantik bir parça çalınca eşlik edenler bile oluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde biraz daha yoğun oluyoruz ama eğlenceli geçiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR