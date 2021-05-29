Sevgililerden romantik pozlar

Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit, tatil sezonunu açarak, romantik pozlar paylaştı. Kendi sayfasında bikinili karelerini yayınlayan Yiğit'in düzgün fiziği ve dövmeleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit, tatil sezonunu açtı. Oyuncu, model sevgilisiyle kumsalda çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

İkilinin birbirine baktığı poz hayranlarından beğeni aldı. Yiğit de kendi sayfasından bikinili karelerini yayınladı. Model, fit fiziği ve dövmeleriyle dikkat çekti.

Yiğit, Instagram'ın hikaye bölümünden sevgilisiyle selfie yaptığı kareyi de paylaştı. Dolunay sevgilisinin bir karesine, "What a woman (ne kadın)" diye yazdı. Yiğit, sevgilisinin bacağını tuttuğu pozuda yayınladı.

Kaynak: Snob Magazin