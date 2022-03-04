Sevgililerden Muhteşem Düet!

İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşkları doludizgin gidiyor. Sevgililer bu birlikteiği müziğe de yansıttı ve muhteşem bir düete imza attı.

Cem Belevi ve İrem Derici, müjdeli haberi sosyal medyalarından duyurarak hayranlarını sevindirdi. Bugün yayınlanan Belki isimli şarkının sözü ve müziği Cem Belevi, aranjesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.

Cemiyet Gazino'sunun özel bölümü olarak yerini alan Belki şarkısının klibinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Özen oturuyor.

Cem Belevi ve İrem Derici'nin Belki isimli şarkısı, 4 Mart'ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayında olacak.

Snob Magazin - Magazin