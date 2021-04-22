Sevgililer orman yürüyüşüne çıktı
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Sevgililer orman yürüyüşüne çıktı

Sevgililer orman yürüyüşüne çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, Belgrad Ormanı'nda objektiflere yansıdı. Köpekleriyle yürüyüş yapan ikili, parkur sonrası muhabirlerle sohbet etti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir süredir 'Uyanış Büyük Selçuklu'da boy gösteren Erginci, dizinin başarısından "Çok iyi gidiyor iş, reytingleri de çok iyi. Keyfimiz çok yerinde. Arada böyle koronadan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz ama ekip önlemlerini çok iyi alıyor. Yapım şirketi de bu konuda çok tedbirli, o yüzden böyle yayılmadan ve kimseye zarar gelmeden çözüyoruz her şeyi" diyerek bahsetti.

Dönem dizilerin zor olduğu hatırlatılan 27 yaşındaki oyuncu, 'Siz zorlandınız mı?' sorusuna yanıt verdi. Erginci, "Başlangıçta zordu tabi, hepimiz için. Bu bir alışma süreciydi hepimiz at binmeyi öğrendik, kılıç tutmayı öğrendik. Aksiyon çekmeyi öğrendik yeni bir dil öğrendik, sonrasında hepimiz alıştık. Şu an her şey çok rahat bir tek koronadan dolayı zorlanıyoruz o kadar" dedi.

At binmek sizi zorladı mı? sorusunu da cevaplayan oyuncu, "Başta tabi çok zorladı ama şu an öyle değil, çok keyifli" diye konuştu. Erginci, partneri Ekin Koç'un geçirdiği kaza hatırlatılmasının üzerine; "Ben yaşamadım ama Ekin'in parmağı kırıldı. Bir sürü insanın başına geldi ama diğerleri çok duyulmadı ama normal böyle şeyler. Aksiyon sahnelerinde böyle şeyler yaşanıyor çok şükür kimsenin kalıcı bir zararı olmadı" ifadelerini kullandı. Dizide 'Ahmed Sencer' karakterine hayat veren Ekin Koç'un korona olduğunu söyleyen oyuncu, "Ekin 10,12 gün karantina da kaldı, dün tekrardan sete çıktı. Biz devam ediyoruz her şey yolunda" dedi

Kaynak: Snob Magazin

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