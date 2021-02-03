Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
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Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira

03.02.2021 08:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:12
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira

SEVGİLİLER günü öncesinde Antalya'daki kırmızı gül üreticileri ihtiyacı karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

SEVGİLİLER günü öncesinde Antalya'daki kırmızı gül üreticileri ihtiyacı karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Bir dal kırmızı gül seradan 5 liraya çıkarken, çiçekçide 15 liraya satılıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Antalya'dan Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İhracattaki hareketlilik iç piyasada da bugünlerde yaşanmaya başlandı. İç piyasada ağırlıklı olarak kırmızı güller tercih ediliyor. Bir dal gül bugünlerde 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, kesme çiçek ihracının yanı sıra, iç piyasaya da hizmet verdiklerini söyledi. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde iç pazarda kırmızı gülün büyük ilgi gördüğünü ifade eden Yeter, seralarda büyük özenle yetiştirilen güllerin, çiçekçi raflarını süslemeye başladığını söyledi.GÜLÜN YÜZDE 70'İ İTHALİç piyasada kırmızı gülün hızla tükendiğini ve ihtiyaç tam karşılanamadığı için ithalata başvurduklarını belirten Yeter, "Güllerin yüzde 70'i yurt dışından geliyor. Çiçek üreticisine destek verilirse biz tamamını kendimiz üreterek dışa bağımlılığın önüne geçmek istiyoruz. İthal gül zaman zaman sektöre olumsuz yansıyor. Tüketim ömrü var. Tüketilmezse atılacak. Yerli üreticinin ithal güllerle rekabet etme gibi bir şansı yok" dedi. Yeter, bir dal gülün fiyatının 7-8 lira olmasını hedeflediklerini belirterek, 20 adet gülle oluşturulan bir demet gülün en az 100 lira olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Çiçekçi İlyas Keskin, 30 yıldır sektörde hizmet verdiğini belirterek, tüketicinin özellikle pandemi döneminde çiçeği geri plana attığını söyledi. Önemli ve özel günlerde çiçeğe ilgi olduğunu anlatan Keskin, "Bu yıl geçen yıla göre gülün fiyatı 7.5 lira ile 15 lira arasında. Gülün kalitesine göre fiyatı değişiyor. Seradan gelen gülün paketlemesi, ambalajı kurdelesi gibi masraflar oluyor. Bu da fiyatına etki ediyor" dedi.


Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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