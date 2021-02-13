Sevgililer gününe özel pırlanta yüzüğe rakip 18 kiloluk 'et buketi'
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Sevgililer gününe özel pırlanta yüzüğe rakip 18 kiloluk 'et buketi'

13.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:51
Sevgililer gününe özel pırlanta yüzüğe rakip 18 kiloluk 'et buketi'

ADANA'da kebap ustası Yaşar Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 18 kilo etten çiçek buketi hazırladı.

ADANA'da kebap ustası Yaşar Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 18 kilo etten çiçek buketi hazırladı. El emeği ve maliyetinin toplamda 3 bin lira olduğunu, pırlantayla yarıştığını söyleyen kebapçı Aydın, "Sevgiye giden en önemli yol mideden geçer" dedi.

Kentte kebap dükkanı işleten Yaşar Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konsept hazırladı. Toplamda 18 kilo eti porsiyonlara bölen Aydın, kebap şişleriyle etleri dizip güllerle süsleyerek et buketi hazırladı. Pırlantayla yarışan et buketini çıkartan işletme sahibi Aydın, 2 kişinin zorlanarak kaldırabildiği buketin fiyatının ise 3 bin lira olduğunu söyledi. Adana'nın lezzet cenneti demek olduğunu söyleyen kebapçı Aydın, "Gerçeği söylemek gerekirse çiçek karın doyurmuyor. Ancak Adana kebabı, Adana lezzetleri hem karın doyurur hem gönül alır. Bu buketimiz toplamda 18 kilogram ağırlığında. Buketin içinde lokum, kuşbaşı, kaburga, boru kebabı yani aradığınız her lezzet var. Adanalı kadınların istediği hem mideye hem de gönle hitap etmektir. Göz istediği kadar baksın, mide doymadıktan sonra önemi yok" dedi.

'SEVGİYE GİDEN EN ÖNEMLİ YOL MİDEDEN GEÇER'

18 kilogram etten hazırlanan et buketini almak isteyenlerin 3 bin lirayı gözden çıkartması gerektiğini söyleyen Aydın, "Belki 3 bin liradan daha fazladır ama fazlası da bizden hediye olsun. Sevdiklerinize gül yerine, et lokum, kebap alıp yedirin çünkü sevgiye giden en önemli yol mideden geçer" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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