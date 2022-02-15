Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı - Haberler
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Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı

Sevgililer Günü, Gürsu'da sevginin ve müziğin ezgilerinin sıcaklığında kutlandı.

Sevgililer Günü, Gürsu'da sevginin ve müziğin ezgilerinin sıcaklığında kutlandı.

14 Şubat Sevgililer Günü, Gürsu Belediyesi'nce, Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi'nde organize edilen konserle kutlandı. "Sevgiyi hissetmek tüm günlerde yaşanması gereken sihirli bir yaşam kaynağı" diyen Gürsu Belediye Başkan Vekili Köksal Erdem, " Sevgililer Günü, dünyamızı güzelleştiren en güzel duygu olan sevginin hepimizin odak noktası olduğu gün olarak tarihten bugüne kutlanmakta. Biz de hemşehrilerimize olan sevgimizi müziğin içimizi ısıtan ezgileriyle paylaştık. Tüm günlerimizi sevgi şemsiyesi altında yaşamamız temennisiyle, herkesin sevgililer gününü kutluyorum" dedi.

"Her Yer Sahne Her Yerde Müzik" sloganıyla, Gürsu Belediyesi'nce düzenlenen sokak konserleri kapsamında, Cemal Çayırcı ve grubu tarafından, 14 Şubat Sevgililer Günü özel konseri gerçekleştirildi. - BURSA

Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı

Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı

Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı

Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı

Sevgililer Gününde Gürsu'da kalpler müzikle ısındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sevgililer Günü, Yerel, Haberler

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