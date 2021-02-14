Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
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Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü

14.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:16
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü

KORONAVİRÜSÜN gölgesinde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, 56 saatlik kısıtlamanın uygulandığı pazar gününe denk gelmesi ise sevdiklerine hediye alacak kişileri online alışveriş sitelerine, çiçekçilere ve pastanelere yönlendirdi.

KORONAVİRÜSÜN gölgesinde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, 56 saatlik kısıtlamanın uygulandığı pazar gününe denk gelmesi ise sevdiklerine hediye alacak kişileri online alışveriş sitelerine, çiçekçilere ve pastanelere yönlendirdi. Sevgililer Günü mesaisi yaptıklarını söyleyen pastane sahibi Muhsin İdem, "Sadece sevgililerin değil bizim de yüzümüz güldü. Günde 600 pasta imal ediyoruz" dedi.

Bu yıl Sevgililer Günü'nde bir çok hediye sahibine sipariş yoluyla ulaşırken bir çok çiçekçi ve pastanede de hareketlilik vardı. Kutlama pastası olarak en çok kalpli ve meyveli pastalar sipariş edildi. 14 Şubat'a hazırlık için günde 600 adet yaş pasta hazırladıklarını söyleyen Erzurumlu pasta ustası Muhsin İdem, "Pandemi döneminde bizim işlerimizi pek etkilemedi. Satışlarımızı daha çok marketlere yaptık. Sevgililer Günü'nde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Normalde günde 100- 150 pasta çıkarıyorken, sevgililer günü olduğu için 600 adet pasta çıkardık. Özel günler bizim için çok önemli çünkü yıllın belli dönemlerinde kar ediyoruz. Bugün hem sevgililerin hem de pastacıların yüzü güldü. Bu tür özel günler tabi ki piyasanın canlanmasına da sebep oluyor. Biz sevgililer gününde indirim yaptık. Herkes sevdiğine bir hediye alabilsin istedik. Sevgili demek sevdiğin herkes demektir aslında. Bu anne de baba da evlat da olabilir. Biz de herkesin ağzını tatlandırmak istedik" diye konuştu.

'SEVGİLİLER GÜNÜNDE KALPLİ PASTAYA İLGİ BÜYÜK'

Sevgililer gününde en çok tercih edilen pasta çeşitlerinden bahseden İdem, "Pastanın kalitesi kullanılan malzemelerden geçiyor. Kaliteli olmasının yanında sevgililer gününde tabi ki en çok kalpli pastalar talep görüyor. Frambuaz, çilek, çikolatalı pastalar çok tercih ediliyor. Her pasta müşterinin damak tadına göre çeşitleniyor" dedi.

Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü
Sevgililer Günü pastacıların yüzünü güldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

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