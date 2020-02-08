08.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:48

Sevgililer Günü orkidelerinin yüzde 30'u Adana'dan

TÜRKİYE'de, 14 Şubat Sevgililer Günü için üretilen 2 milyon orkidenin yüzde 30'u Adana'daki bir firmadan tedarik ediliyor. Firmada üretilen orkideler, normal mesaiden 4 kat fazla çalışma temposuyla paketlenerek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'deki ilk orkide üreticisi Adanalı firmanın üretim müdürü Soner Yağ, Sevgililer Günü için en çok beyaz, mor ve pembe renklerde orkidelerin talep gördüğünü kaydetti. Yüksek teknolojili cam sera sistemleri sayesinde çeşitli türlerde yıllık 1 milyon orkide ürettiklerini kaydeden Yağ, Sevgililer Günü'ne özel mini orkidelerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yıllar önce yoğun olarak ithal edilmesiyle tanınan orkide çeşitlerinin pek çok türünü kendilerinin ürettiğini belirten Yağ, "30 yılı aşkın çiçekçilik tecrübemizle orkide dışında yılda yaklaşık 6 milyon adet saksılı çiçeği de hem iç pazara hem de çeşitli ülkelere gönderiyoruz. Şu an 40'ın üzerinde ürün üretiyoruz fakat orkide en başta geliyor. Bizim orkide üretimimiz sayesinde maliyetler ve fiyatlar ciddi anlamda düştü ve insanlar, kitleler bu ürüne çok daha rahat ulaşmaya başladı. İç pazarda pek çok markete girebildik. Dolayısıyla, çiçek kültürünün gelişmesiyle hem talep arttı hem de pek çok insanın evini renklendirdik" dedi.

HER BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR

Çiçekçilik sektöründe Sevgililer Günü'ne özel 2 milyon adet orkide satılmasının öngörüldüğünü aktaran Yağ, "Bu rakamın içinde yerli ve ithal üretim karışık olarak yer alıyor. Bu toplam rakamın yüzde 30'unu biz karşılıyoruz. Şu an tesisimizde normal yoğunluğumuzun 3-4 katı yoğunluk var. İstihdam ettiğimiz 150 personelin 3'te 1'i sadece orkide paketleme ve sevkiyat işlemleriyle uğraşıyor. Bu orkideler küçük-orta-büyük, tek-çift-üç dal olarak çeşitlendirilmiş durumda. Aranjmanlarına göre fiyatlar değişebiliyor ama yine de dar gelirli vatandaşlarımızın dahi kolaylıkla marketlerden, çiçekçilerden alıp sevgililerine, sevdiklerine, eşlerine hediye edebilecek bütçelerde ürünler hazırladık" diye konuştu.

EN ÇOK TALEP EDİLEN RENKLER: BEYAZ, PEMBE, MOR

Orkide çeşitlerinin çok zarif olduğunu ve güzellik, temizlik ile saflığın sembolü olması nedeniyle ilgi gördüğünü belirten Yağ, şöyle devam etti:

"En çok talep gören renklerimiz beyaz, pembe ve mor. Orkideler çok aydınlık ortamları tercih eden bitkilerdir ve çok dayanıklılardır. Direkt güneş ışığından sakınmak gerekir çünkü bu ışıklar yapraklarda yanık lekesi oluşturur. Su isteğini ise köklerine bakarak anlayabiliriz. Eğer kökler beyazlaşmışsa bitkiler susuyor demektir. Kökler yeşil olduğunda bitkinin su istemediğini, suyunu almış olduğunu anlayabiliriz. Nem olarak ise yüzde 70-80 nem yeterlidir. Çok kuru ortamlar ve aşırı nemli ortamlar tercih edilmemeli."

Kaynak: DHA

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