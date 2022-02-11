Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğunluk devam ediyor

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar kuyumcularda tektaş yüzük, küpe, kolye ve bileklik tercih ediyor. Kentte kuyumculuk yapan Dilek Durukan, "Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen müşterilerimiz alışverişlerini yapıyor. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle memnunuz. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye, bileklik ve küpeye yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de Sevgililer Günü öncesi her sene büyük indirimlerimiz olur. Burada müşterilerimiz için baget yüzüklerimizi 699 TL'den satışa sunduk. Sevgililer Gününde bütün kadınların mutlu ve aşk dolu olmasını istiyoruz. Beyler 'ben eşime ne alayım?' diye düşünmesin. Her kadın baget yüzüğü sever. Yanılmayacaksınız eşinizi çok mutlu edeceksiniz" diye konuştu.