Sevgililer Günü öncesi gülü soğuk vurdu

Adanalı gül üreticisi Tahir Tayboğa bu yıl havaların soğuk gitmesinden dolayı gül üretiminin 40 bin taneden 15 bin taneye kadar düştüğünü, bu nedenle Sevgililer Günü öncesi piyasada gül sıkıntısı yaşandığını söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Güne özel her yıl Türkiye'de ortalama 3 ila 4 milyon adet gül satılırken bu yıl soğuklar nedeniyle gül bulmakta güçlük çekiliyor. Adanalı gül üreticisi Tahir Tayboğa, soğuk nedeniyle geçen yıl 40 bin adet gül üretimi olmasına rağmen bu yıl en fazla 15 bin adet gül üretimi olacağını söyledi. Tayboğa, soğuk nedeniyle fiyatların da gül başına 3 liradan 15-20 liraya kadar çıktığını, çiçekçilerin gülü en az 25 liraya satabileceğini ifade etti. Tayboğa, bu yıl hava çok soğuk olduğu için verim alamadıklarını anlatarak, "Soğuk havalar nedeniyle 40 bin gonca almam gerekirken 10 ila 15 bin arasında alabiliyoruz. Sevgililer Günü öncesi 8 bin adete yakın sattık, 3 bin adet daha siparişimiz var. Sipariş verip gül isteyen çok ama ortada mal yok" dedi. - ADANA