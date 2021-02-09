Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu

Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen gülde Türkiye'nin 5 yıllık ticaret hacmi yaklaşık 17,6 milyon doları buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 200 hektar alanda 489 milyon 525 bin 678 adet kesme gül üretildi.

Geçen yıl kesme gül üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 98 milyon 130 binden 93 milyon 274 bin adede düştü. Söz konusu üretim 2018'de 97 milyon 587 bin, 2017'de 107 milyon 943 bin ve 2016'da 92 milyon 592 bin olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Türkmenistan'a

Son 5 yıllık dönemde toplam 2 milyon 246 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın 524 bin 680 dolarlık kısmı geçen yıl gerçekleştirildi. İhracat rakamları 2019'da 460 bin 801 dolar, 2018'de 489 bin 413 dolar, 2017'de 456 bin 956 dolar ve 2016'da 538 bin 117 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl kesme gülde en çok ihracat 239 bin 531 dolarla Türkmenistan'a yapılırken bu ülkeyi 107 bin 954 dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat Hollanda'dan

Kesme gülde son 5 yılda 15 milyon 117 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu üründe geçen yılki ithalat 2 milyon 193 bin doları buldu. 2019'da 2 milyon 897 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2018'de 2 milyon 567 bin dolar, 2017'de 3 milyon 173 bin dolar, 2016'da 4 milyon 285 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Geçen yıl en fazla ithalatın yapıldığı ülke 1 milyon 843 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 202 bin 796 dolarla Kenya takip etti.

Böylece kesme gülde son 5 yılda toplam 17 milyon 587 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

"İhracatın artması sektöre olumlu yansıyor"

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, AA muhabirine, kesme çiçeklerde Türkiye'de en çok karanfil ve gerbera üretildiğini söyledi. Dündar, gül üretiminin kesme çiçekler içindeki payının yüzde 6 civarında olduğunu bildirdi.

Süs bitkilerinde ihracatın giderek arttığına işaret eden Dündar, "Gülde ihracatın artarken ithalatın azalması sektör adına sevindirici. İhracatın artması sektöre olumlu yansıyor." dedi.

Kesme güle ilişkin son 5 yıllık dış ticaret ve üretim rakamları şöyle: