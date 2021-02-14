Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
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Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar

14.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:07
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar

KAPADOKYA'da bulunan turistler, Sevgililer Günü'nü yerden 650 metre yüksekte balonda kutladı.

KAPADOKYA'da bulunan turistler, Sevgililer Günü'nü yerden 650 metre yüksekte balonda kutladı.

Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden turistler, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle balon firmalarının düzenlediği tur da bir araya geldi. Çok sayıda yerli ve yabancı, bölgeyi gökyüzünden izlemek, hem de Sevgililer Günü'nü kutlamak için sabahın erken saatlerindeki balon turuna katıldılar. Yerden yaklaşık 650 metre yüksekten Kapadokya bölgesinin ihtişamlı görüntülerini kuşbakışı izleme imkanı bulan sevgililer yaşadıkları mutluluğu kamera ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdiler. 1 saat 30 dakika kadar süren balon turu sonrasında turistler, hayatlarında ilk kez Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.


- Nevşehir
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar
Sevgililer Günü'nü gökyüzünde kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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