Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et
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Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et

ABD'de bir hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.

10.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:14
Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et

'nde bir hayvanat bahçesinden 'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.


San Antonio Hayvanat Bahçesi'nin "Cry Me a Cockroach" (Hamam böceği gibi ağla) adıyla duyurduğu etkinliğe katılmanın bedeli 5 dolar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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