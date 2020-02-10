Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Hamam böceğine eski sevgilinin adını ver, hayvanlara yem et
ABD'de bir hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.
10.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:14
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Eski sevgilinizin adını canlı bir hamam böceğine verip, hayvanlara yem edebilirsiniz.
San Antonio Hayvanat Bahçesi'nin "Cry Me a Cockroach" (Hamam böceği gibi ağla) adıyla duyurduğu etkinliğe katılmanın bedeli 5 dolar. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com