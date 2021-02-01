Sevgililer Günü'ne özel çekilişle kargonuzu ücretsiz gönderme şansı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sevgililer Günü'ne özel çekilişle kargonuzu ücretsiz gönderme şansı

01.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:24
Sevgililer Günü'ne özel çekilişle kargonuzu ücretsiz gönderme şansı

Kargo şirketi, sosyal medya hesabı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çekiliş düzenliyor.

Kargo şirketi, sosyal medya hesabı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çekiliş düzenliyor. Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği çekilişi kazanan 5 kişi 2021 yılı boyunca 10 adet kargoyu ücretsiz gönderebilecek.

Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği Sevgililer Günü çekilişi 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Çekilişe katılmak için Yurtiçi Kargo'nun sosyal medya hesabını takip ederek, paylaşılan postun altına emojilerle sevginizi anlatmak ve sevdiklerinizi etiketlemeniz yeterli olacak. Çekişi kazanan 5 kişinin yıl boyunca göndereceği 10 kargoyu Yurtiçi Kargo ücretsiz taşıyacak.

Dönem dönem yerel ve genel kampanyalarla müşterilerine avantaj sağlayan Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği çekilişi kazanan 5 kişinin kargoları için adrese teslim ve SMS ile bilgilendirme hizmetleri de ücretsiz olacak. Çekiliş kapsamında gönderilecek kargolar 30 desi ile sınırlandırılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Guy Ritchie Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sevgililer Günü'ne özel çekilişle kargonuzu ücretsiz gönderme şansı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:25:28. #1.14#
title