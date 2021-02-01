Sevgililer Günü'ne özel çekilişle kargonuzu ücretsiz gönderme şansı

Kargo şirketi, sosyal medya hesabı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çekiliş düzenliyor. Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği çekilişi kazanan 5 kişi 2021 yılı boyunca 10 adet kargoyu ücretsiz gönderebilecek.

Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği Sevgililer Günü çekilişi 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Çekilişe katılmak için Yurtiçi Kargo'nun sosyal medya hesabını takip ederek, paylaşılan postun altına emojilerle sevginizi anlatmak ve sevdiklerinizi etiketlemeniz yeterli olacak. Çekişi kazanan 5 kişinin yıl boyunca göndereceği 10 kargoyu Yurtiçi Kargo ücretsiz taşıyacak.

Dönem dönem yerel ve genel kampanyalarla müşterilerine avantaj sağlayan Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği çekilişi kazanan 5 kişinin kargoları için adrese teslim ve SMS ile bilgilendirme hizmetleri de ücretsiz olacak. Çekiliş kapsamında gönderilecek kargolar 30 desi ile sınırlandırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı