Sevgililer Günü'ne özel çekilişle kargonuzu ücretsiz gönderme şansı
Kargo şirketi, sosyal medya hesabı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çekiliş düzenliyor.
Kargo şirketi, sosyal medya hesabı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çekiliş düzenliyor. Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği çekilişi kazanan 5 kişi 2021 yılı boyunca 10 adet kargoyu ücretsiz gönderebilecek.
Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği Sevgililer Günü çekilişi 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Çekilişe katılmak için Yurtiçi Kargo'nun sosyal medya hesabını takip ederek, paylaşılan postun altına emojilerle sevginizi anlatmak ve sevdiklerinizi etiketlemeniz yeterli olacak. Çekişi kazanan 5 kişinin yıl boyunca göndereceği 10 kargoyu Yurtiçi Kargo ücretsiz taşıyacak.
Dönem dönem yerel ve genel kampanyalarla müşterilerine avantaj sağlayan Yurtiçi Kargo'nun düzenlediği çekilişi kazanan 5 kişinin kargoları için adrese teslim ve SMS ile bilgilendirme hizmetleri de ücretsiz olacak. Çekiliş kapsamında gönderilecek kargolar 30 desi ile sınırlandırılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı