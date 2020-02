Sevgililer günü ne kadar popüler

13.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:09

İnsanın sevmesi ve sevgisini göstermesi için özel bir günü beklemesi tabii ki gerekmez. Hissettiğin her an sevdiğini söylemelisin. Ama sevgililer günü de sevdiğine farklı bir gün yaşatmak için güzel bir fırsat olabilir. Araştırma sonuçlarına göz attığımızda yazımızın başında da belirttiğimiz gibi sevgililer günü, toplumumuz tarafından oldukça ilgi görüyor. Her 10 kişiden 6'sı sevgililer gününü kutladığını belirtirken, 2'si bazen kutladığını belirtti. Kalan 2'si ise kutlamıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜNÜ KUTLAMA NEDENLERİMİZ

Sevgililer gününü kutlayan katılımcılarımıza, bu günü kutlamalarındaki en önemli neden sorulduğunda %38'i sevdiklerini hissettirmek için olduğunu ifade ediyor. %17'si hediye alıp vermenin kendilerini mutlu ettiklerini belirtirken, %13'ü ise sevgilisinin veya eşinin beklentisi için kutladığını belirtti. Sevgili veya eş beklentisinden dolayı kutlayanlara daha detaylı baktığımızda her 10 kişiden 8'inin erkek olduğunu görüyoruz. Bu da kadınların özel günlere verdiği önemi bir kez daha karşımıza çıkarıyor.

ALMAYI TERCİH ETTİĞİMİZ HEDİYELER

Çoğumuz sevgililer gününü kutlarken ufak hediyeler alırız. Sevgililer günüyle özdeşleşmiş hediyelerden biri çiçektir. Peki Türkiye'de en popüler sevgililer günü hediyeleri hangileri? Araştırma sonuçları erkeklerin ve kadınların hediye tercihlerinin birbirinden farklı olduğunu gösterdi.

Erkeklerin hediye seçimlerinde çiçek ve takı ön plana çıkıyor. Her 10 erkekten 2'si çiçek alacağını ifade ederken, yaklaşık 2'si ise bu özel günde sevdiklerine takı alacaklarını belirtti. Hediye alma tercihlerini giyim üzerine kullananlar 3. sırada.

Peki kadınların hediye alma konusundaki ilk tercihleri neler? Kadın katılımcıların %22'si sevgililerine veya eşlerine giysi alacaklarını belirtirken, saat alacaklarını belirtenlerin oranı ise %16. %14'lük oranıyla parfüm de 3. sırada yer alıyor.

BEKLEDİĞİMİZ HEDİYELER

Sevgililer gününde, sevdiğinizin yanında olması, sevildiğinizi hatırlamak, başlı başına alınabilecek en güzel hediyelerden biri. Fakat yine de gelecek bir hediyeye genelde hayır demeyiz. Katılımcılara, sevgililerinden en çok hangi hediyeyi bekledikleri sorulduğunda kadınlar ve erkekler bu soruda farklı tercihlere yöneldi.

Araştırmaya katılan her 10 erkekten 3'ü hediye istemediklerini belirtirken, 2'si ise saat tercih etti. Bu tercihlerin ardından, parfüm ve tuttuğu takımın formasını isteyenler ağır basıyor.

Kadınlar tarafından en çok tercih edilen hediye takı. Kadınların %25'ü kendilerini en çok mutlu edecek hediyenin takı olduğunu ifade ederken, %16 ile çiçek 2. sırada geliyor. %9'luk oranlarıyla giysi ve tatil hediyeleri 3. sırayı paylaşıyor. Kadınların hediye istememe oranı ise %12.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE FİYATLAR

Sevgililer gününün, ülkemizde bu kadar popüler olması, bu hafta içerisinde yapılacak hediyelik alışveriş fiyatlarını da etkileyebiliyor. Araştırma sonuçları da bunu destekler şekilde. Her 10 kişiden 8'i fiyatların arttığını düşünüyor. 1'i fiyatların çok değişiklik göstermediğini belirtirken, 1'i ise bu konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtti.

14 ŞUBAT'I GEÇİRMEK İSTEDİĞİMİZ YERLER

Sevgililer gününü kutlamak için çoğumuz çok önceden planlar yaparız. Alınacak hediyelerin yanı sıra, sevdiğimiz kişiyi daha özel hissettirmek için, onun en mutlu olacağı ortamı oluşturmaya çalışırız. Peki katılımcılar sevgililer gününde en çok nerede olmak istiyor?

Her 10 kişiden 3'ü sevgililer gününde evde olmak istiyor. Her 10 kişiden 2'si deniz kenarında bir yer tercihinde bulunurken, 2'si ise bu özel günde sevdiği kişiyle tatilde olmayı istiyor.

SEVGİLİLER GÜNÜNÜ UNUTURSAN…

Bazı özel günleri unutmak, sevgiliniz veya eşinizle aranızda problem oluşturabilir. Peki sevgililer günü de o günler arasında mı?

Her 10 kişiden 5'i bu durumun kendi adına bir problem oluşturmayacağını ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağını belirtirken, 3'ü ise sinirleneceğini fakat fazla büyütmeyeceğini ifade etti. 1'i ise özel günleri kutlamayı sevmediği için mutlu olacağını düşünüyor. Bu cevapları incelediğimizde görüyoruz ki, sevgililer günü, sevgimizin önüne geçmiyor.

Sevdiklerinizin kıymetini daha iyi anlayacağınız bir sevgililer günü geçirmenizi diliyoruz. Umarım bu araştırma size sevdiğinizle daha güzel bir gün geçirmenizi sağlayacak önemli ipuçları sağlamıştır.

Kaynak: Bültenler