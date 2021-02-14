Sevgililer Günü'nde yasak var mı? Hafta sonu çiçekçiler yasak kapsamında mı, açık mı?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Sevgililer Günü" ek genelgesine göre çiçek satışı yapan iş yerlerinin açık olup olmayacağı değerlendirildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? sorusu da genelge kapsamında yanıt buldu. Hafta sonu çiçekçiler yasak kapsamında? İçişleri Bakanlığı açıkladı!