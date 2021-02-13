Sevgililer Günü'nde "O da çiçek, bu da çiçek" diyerek, karnabaharda indirim yaptı
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Sevgililer Günü'nde "O da çiçek, bu da çiçek" diyerek, karnabaharda indirim yaptı

13.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:41
Sevgililer Günü'nde

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde manav İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde manav İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.  

Çameli ilçesinde manav dükkanı olan İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için kampanya hazırladı. Karnabaharda indirim uygulayan Güngör, "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler hem güldü hem de karnabahar aldı.

Manav İsa Güngör, "Sevgililer gününde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçek ise, karnabahar da bir çiçektir. Bizde böyle bir özel kampanya başlattık. 3 gündür devam eden kampanyamızda çok sayıda karnabahar sattık. Bu çiçeğin kızartması olur, yemeği olur, bazı yörelerde çeşitli yemek türleri oluyor. Sevgiliniz varsa yenilebilir çiçek alın. Bir güle vereceğiniz parayla çok sayıda karnabahar alıp yiyebilirsiniz" dedi.

Sevgililer Günü'nde 'O da çiçek, bu da çiçek' diyerek, karnabaharda indirim yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR

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