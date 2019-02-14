Sevgililer Günü'nde Mutluluğa 'Evet' Dediler

MARDİN (İHA) – Mardinli çiftler, Sevgililer Günü'nü ölümsüz kılmak için sabahın ilk ışıklarında nikah salonlarına geldi. Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan çiftler mutluluğa 'evet' dedi.

Mardin'in Artuklu ilçesi Ortaköy beldesinde ikamet eden Mehmet Çelik ve İda Arı çifti ile Hani Çete ve Özlem Akbalı çifti, Arkuklu Belediyesi nikah salonuna geldi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kendileri için ölümsüz kılmak isteye çiftler, nikahlarını kıyarak ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

Nikahı kıyılan Hani Çete, kendileri için Sevgililer Günü'nde evlenmenin sürpriz olduğunu söyledi.

Mehmet Çelik ise eşi ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve Sevgililer Günü'nde evlenmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Nikah törenin ardından Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Yaman tarafından evlenen çiftlere takdim edilen hediyeler yeni çiftlere de verildi.

Sevgililer Günü'nde 15 çiftin nikah kıyacağı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA