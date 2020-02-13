Sevgililer Günü'nde Karsu Eskişehirliler İle buluşacak

13.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:35

Biletleri günler öncesinden tükenen konser Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Eskişehir'in gurur kaynağı Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir konser ile sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlik kapsamında Türkiye'nin son dönemlerde adından söz ettiren sanatçılarından olan Karsu, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşacak. Senfoni Orkestrası ile muhteşem bir uyum yakalayacaklarına inandığını ifade eden Karsu, konserde Eskişehirliler için 15'den fazla parça seslendirecek. Karsu'yu tekrar Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise sanatseverlerin 14 Şubat'ta sevdikleriyle çok özel bir gece yaşayacaklarını belirtti.

Konserde ayakta bilet uygulamasının geçerli olduğunu belirten yetkililer ise, bu uygulamadan faydalanmak isteyen bilet alamamış müzikseverlerin merdiven boşluklarından konseri takip edebileceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler