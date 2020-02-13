'Sevgililer Günü'nde gülün tanesi 10 lira

13.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:28

'Sevgililer Günü'nde en çok satılan çiçek türü olan kırmızı gülün tanesi Samsun'da 10 liradan satılıyor.



14 Şubat Sevgililer Günü, dünyada birçok yerde kutlanıyor. Sevgililer eşlerine veya kız arkadaşlarına bu özel günde çeşitli hediyeler alıyor. Sevgililer Günü'nde en uğrak yerlerden birisi olan çiçekçilerde ise çiçek fiyatları vatandaşları buket yerine adet çiçek almaya itiyor. En ucuz çiçek buketinin fiyatı 50 liradan başlarken, vatandaşlar daha çok adeti 10 lira olan kırmızı gülden 1 tane almayı tercih ediyor.



Çiçek buketlerinin 50 liradan başlayarak artarak devam ettiğini ifade eden çiçek satıcısı İlhan Ünal, "Çiçek fiyatlarına kış nedeniyle ülke genelinde çok zam geldi. Çiçeklerini daha önceden alanlar ise bu zamlardan etkilenmedi. Biz de sevgililer gününden önce stoklarımızı hazırlamıştık. Geçen seneki fiyatlardan çiçek satmaya devam ediyoruz. Kırmızı gülün tanesi 10 liradan satılıyor. Orkide 100 liradan satılıyor. Papatya demeti ve diğer kır çiçeklerinin demeti 50 liradan satılıyor" dedi.



"Kırmızı gülün tanesi 10 liradan satılıyor"



Vatandaşların en çok kırmızı gülü tercih ettiğini belirten Ünal, "Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül tercih ediliyor. Bazı vatandaşlar tek gül alırken bu sayı bazen 10 adetten 100 adete kadar çıkabiliyor. Orkidenin tanesi 100 lira ama 1 tane aldığınız zaman yetiyor. Gülden buket yapacaksanız gül daha pahalıya geliyor. Bazı vatandaşlar 100 adet gül alıyor. Bu da bin TL yapıyor. Geçen sene Sevgililer Günü'nden önce vatandaşlar daha çok gelip sipariş veriyorlardı. Bu sene satışların daha az olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Son yıllarda bazı vatandaşlar sevgililerine çiçek yerine teraryum almayı tercih ediyor. Teraryum fiyatları ise 100 liradan başlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA