Sevgililer Günü'nde en çok çiçek siteleri merak edildi

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, Sevgililer Günü'nde en çok ziyaret edilen sektörleri ve şikayet edilen konuları derledi.

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, Sevgililer Günü'nde en çok ziyaret edilen sektörleri ve şikayet edilen konuları derledi. Trend 100 verilerine göre, 14 Şubat'ta en çok çiçek siteleri merak edildi. Çiçek gönderiminde yaşanan en büyük sıkıntı ise zamanında gitmeyen siparişler, müşteri hizmetlerine ulaşamama, eksik ya da yanlış ürün gönderimi gibi sorunlar oldu.

Şikayetvar'da en fazla merak edilen markaları gu¨nlu¨k değişimlerle go¨steren ve son 30 gu¨nlu¨k ortalamasına go¨re ziyaret sayısında en fazla artış olan 100 markanın yer aldığı Trend 100 verilerine göre, Sevgililer Günü'nde ziyaretinde en çok artış olan sektör çiçek siteleri oldu.

14 Şubat'ın hemen ardından gelen dönem incelendiğinde çiçek sitelerinin Şikayetvar'daki aranma oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Trend 100'de ziyareti en çok artan ilk 5 markadan 4'ü Sevgililer Günü denilince ilk akla gelen çiçek siteleri oldu.

Bu trafikteki artış şikayetlere de yansıdı. Gelen şikayetler incelendiğinde çiçek gönderiminde yaşanan en büyük sıkıntı zamanında gitmeyen siparişler, müşteri hizmetlerine ulaşamama, eksik ya da yanlış ürün gönderimi gibi sorunlar oldu.

EN ÇOK ÇİÇEK SİTELERİNDE ARAMA ARTIŞI YAŞANDI

Trend 100 Sevgililer Günü raporuna göre 15 Şubat'ta arama motorlarından gelen trafik, Şikayetvar'da en çok çiçek sitelerinde artış olarak yansıdı. En fazla merak edilen markaları gu¨nlu¨k değişimlerle go¨steren ve son 30 gu¨nlu¨k ortalamasına go¨re ziyaret sayısında en fazla artış olan 100 markanın yer aldığı Trend 100 verilerine göre 14 Şubat'ın hemen ertesinde ziyaret edilen ilk 5 markadan 4'ü çiçek siteleri oldu.

İSİMSİZ ÇİÇEKLERE DİKKAT

Geçen senelerde çiçek sitelerinde daha çok teslimat ve ürünle ilgili şikayetler ağırlıktayken son dönemlerde kadın cinayetlerinin artmasıyla isimsiz çiçek gönderimi konusunda insanların daha hassas olduğu gözlemleniyor.

14 ŞUBAT'TA E-TİCARET YİNE ZİRVEDE

Öte yandan Şikayetvar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde öne çıkan sektörleri ve konuları da mercek altına aldı. Her sene olduğu gibi bu sene de e-ticaret yine bu özel günde zirvede yer aldı. Geçen senelerde çiçek, çikolata, hediyelik eşya gibi ürünler tüketiciler tarafından tercih edilirken; pandeminin de etkisiyle evde kalınan süre uzadığı için küçük ev aletleri, elektronik aletler ve kitap alımlarında artış gözlemlendi.

KARGO ÜCRETLERİ ŞİKAYETLERİ ARTTI

Sevgililer Günü'nde kargo sektörü her sene olduğu gibi yine öne çıkan sektörlerden biri oldu. Ancak bu sene teslimat şikayetlerine ilaveten kargo ücretleriyle ilgili şikayetlerde ağırlık kazandı.

ONLİNE ETKİNLİKLERDE SİSTEMSEL SORUNLAR ŞİKAYET EDİLDİ

Pandemi sebebiyle fiziki etkinlikler yapılamadığı için online etkinliklerin (online tiyatro, online konser) ön plana çıkmasıyla bu sektörde yaşanan altyapı sıkıntılar ve sitelerden kaynaklı sistemsel sıkıntılar öne çıktı. Ayrıca 14 Şubat'ı kutlamak için kayak merkezlerinin tercih edilmesi ve buradaki sosyal mesafe kuralına uyulmaması öne çıkan sorunlar oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı