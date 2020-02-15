Sevgililer Günü'nde eğlence mekanları doldu taştı

15.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:48

Kuşadası, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenerek kutladı.



Her yıl sevgililerin birbirlerine yaptıkları sürprizlerle kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, Kuşadası'nda eğlence mekanlarında sabahın ilk ışıklarına kadar kutlandı. Eğlence mekanlarını tıklım tıklım dolduran çiftler doyasıya eğlenme fırsatı buldu. 5 yıldızlı otellerde biribirinden ünlü isimler sahne aldı, Pine Bay Otelde Volkan Konak sahne alırken Tusan Otelde Ercin Mercan ve Didem sahne aldı. Kaleiçi'nde vatandaşlar sokak partisinden sonra Ex Club'de ünlü Dj Gökhan Sara ile eğlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA