Sevgililer Günü'nde e-ticaret sepetleri yüzde 32,7 arttı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Sözcüsü ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, 1-14 Şubat'ta e-ticaret alışverişi sepet sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 arttığını, online siparişlerde en çok tercih edilen çikolata ve şekerleme ürünlerinin sepet sayısında ise geçen seneye oranla yüzde 44 sipariş artışı gözlendiğini bildirdi.

Eminoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hediye alternatiflerinin çeşitlendiği, ürünlerin farklılaştığı ve kişiselleşebildiği, gönderim imkanlarının kolaylaştığı e-ticarette Sevgililer Günü alışverişlerine dair güncel rakamları paylaştı.

Türkiye'de 1-14 Şubat arası yurt içi online satışlar incelendiğinde hemen hemen tüm sektörlerde belirgin oranlardaki indirimlerin göze çarptığını belirten Eminoğlu, şubat ayı başında başlayan indirim ve kampanyalara bakıldığında en çok indirim yapılan sektörlerin, tekstil ve hazır giyim, ayakkabı ve çanta, çikolata, pasta ve benzeri hediyelik ürünler, kişiye özel/kişiselleştirilmiş ürünler, pırlanta ve kuyumculuk, saat, küçük ev aletleri, cep telefonu, teknolojik ürün ve aksesuarlar olduğunu bildirdi.

Eminoğlu, bu sıralamanın online alışverişlerdeki en çok sepet sayısı sıralamasını da gösterdiğini aktararak, "1-14 Şubat 2021 ila 1-14 Şubat 2022 arasında sepet sayısını kıyasladığımızda ise yüzde 32,7 oranında bir artış var. Bu da bu sene Sevgililer Günü alışverişlerinin artık perakendeden online tarafa kaydığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Stok bitirip satış kapayan firmalar oldu"

Yüksel Eminoğlu, bu dönemde online siparişlerde adet olarak en çok tercih edilen ürünlerin çikolata ve şekerleme olduğunu, bu grupta sepet sayısı olarak geçen seneye oranla yüzde 44 sipariş artışı gözlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tekstil ürünleri de çikolata grubunun hemen peşinden geliyor ki bu yıl Sevgililer Günü temalı giyim ve tekstil ürünlerinin adeta yok sattığını görüyoruz. Şirketimiz altyapısında bu tarz ürün satan müşterilerimiz, neredeyse 7-8 Şubat'tan sonra stok bitirip satışlarını kapatmaya başladılar. Pırlanta ve yüzük satan sitelerde ise özellikle içine lazer ile isim-mesaj yazılan ürünlerde talep yüksekti. Bu da daha önceki yıllarda çoğunlukla kuyumcu ve pırlantacılara giderek alışveriş yapan tüketicilerin online pazar yerlerini tercih ettiğini göstermeye başladı."

"1 ürün alana ikincisi yüzde 50' kampanyaları çok sattırdı"

Eminoğlu, Sevgililer Günü kampanyalarına yapılan indirimler açısından bakıldığında ise en yüksek indirimlerin ortalama yüzde 62 ile tekstil ürünlerinde görüldüğünü ve genel olarak "1 ürün alana ikincisi yüzde 50" gibi kampanyaların oldukça tercih edildiğini bildirdi.

Ayakkabı ve çantalarda ise geçen ocak ayına göre yüzde 56 civarı bir indirim olduğunu, burada da "1 al ikincisi yüzde 50" gibi bir kampanya ile karşılaştıklarını aktaran Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Çikolata, pasta ve hediyeliklerde ise yüzde 37 civarı bir indirim gözlendi ve burada da balon, mum gibi aksesuarlar ürün satın alan müşterilere ücretsiz olarak sunuldu. Sevgililer Günü'nde en yüksek satışlar, aynı gün teslimat/kurye hizmeti sunan sitelerde yaşandı. Tüm bu özet verilerle Sevgililer Günü ya da benzeri özel günlerde tüketici beklentilerini iyi analiz etmenin ve onlara farklı, amaca uygun ve kişiselleştirilmiş çözümler sunabilmenin başarılı kampanyaların temeli olduğu bir kez daha görüldü."