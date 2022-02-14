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Sevgililer Günü'nde dünya evine girdiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sevgililer Günü'nde dünya evine girdiler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren çiftleri yalnız bırakmadı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren çiftleri yalnız bırakmadı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren çiftlerin nikahını kıydı. Bu özel günde dünya evine giren genç çiftleri yalnız bırakmayan Zinnur Büyükgöz, sağlık ve mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. Çiftleri tebrik eden Büyükgöz, "Sevgi hayatın kaynağıdır. Sevgisiz ilişkiler uzun ömürlü olmaz. Onun için hayatınızdan sevgiyi hiçbir zaman eksik etmeyin. Bu özel günler kırgınlıkların ortadan kaldırılması için önemli bir fırsat sunuyor. Böylesi özel günlerde sevdiklerinizi arayın, halini sorun aradaki kırgınlıklar ortadan kalksın, sevgi her yerde daim olsun. Rabbim dünya evine giren tüm çiftlerimize iki dünya saadeti nasip etsin inşallah. Allah mesut bahtiyar eylesin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Sevgililer Günü'nde dünya evine girdiler

Sevgililer Günü'nde dünya evine girdiler

Sevgililer Günü'nde dünya evine girdiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sevgililer Günü, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yerel, Haberler

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