Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest - Haberler
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Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan 14 Şubat evi ve ışıklı kalp ile fotoğraf çektiren çiftler, geleceğe hatıra bıraktılar.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de Sevgililer Günü dolayısıyla kurulan 14 Şubat evi ve ışıklı kalp ile fotoğraf çektiren çiftler, geleceğe hatıra bıraktılar.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutmadı. Alışveriş merkezinin meydanında kurulan 14 Şubat evi ve aşkı ifade eden ışıklı kalp ile çektikleri fotoğraflarla ziyaretçilerin geleceğe anı olarak bırakacakları olanağı sunan AVM yönetimi, yaptıkları jest ile çiftlerin beğenisini aldı. - DİYARBAKIR

Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest

Sevgililer Günü'nde çiftlere Ceylan Karavil AVM'den jest

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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