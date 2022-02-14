Sevgililer Günü'nde çiftler balon manzaralı Kapadokya'ya akın etti - Haberler
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Sevgililer Günü'nde çiftler balon manzaralı Kapadokya'ya akın etti

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan Kapadokya'da turist çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan Kapadokya'da turist çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi.

Bölgedeki yerli bir firma tarafından üretilen kalp figürlü sıcak hava balonunun da uçuş gerçekleştirdiği Kapadokya'da, turistlerin kimisi hakim tepelerde balon ve peribacalarının sunduğu görsel güzelliği kendilerine dekor yaptı, kimisi de kiraladığı vince salıncak kurarak farklı kostümlerle güne özel fotoğraflar için objektif karşısına geçti.

Sevgililer Günü'nde çiftler balon manzaralı Kapadokya'ya akın etti

Sevgililer Günü'nde çiftler balon manzaralı Kapadokya'ya akın etti

Sevgililer Günü'nde çiftler balon manzaralı Kapadokya'ya akın etti

AA / Behçet Alkan - Güncel

Sevgililer Günü, Kapadokya, Kalp, Güncel, Haberler

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