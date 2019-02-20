Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Gerçekleşti

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken, Sevgililer Günü haftasında ise kartlı ödemelerde en fazla artışın kuyumculuk sektöründe yaşandığı görüldü.

Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) son 5 yıllık verilerine bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerde toplam kartlı ödemeler büyümesine paralel büyüme gerçekleşti. Bu yıl yine kartlı ödemelere paralel büyüme yaşandığı ve 14 Şubat günü yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldığı görülüyor.

2019 yılı Sevgililer Günü'nü kapsayan 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla artış gösteren sektör oldu. Yüzde 13 artışla elektronik eşya ve yüzde 6 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü, kuyumculuk sektörünün ardından en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Bu üç sektörde yapılan ortalama kartlı ödeme tutarı ise kuyumculuk sektöründe 798 TL, elektronik eşya sektöründe 377 TL ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 132 TL oldu. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü.

Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti

8-14 Şubat haftasında en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödeme tutarının yüzde 24'ünün internetten yapıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 olan bu oran dikkate alındığında, bu yıl hediye alımlarında internetten ödemelerin daha çok tercih edildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA