Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı, Aziz Valentine kim? İşte 14 Şubat'ın tarihçesi

Hristiyanların 'Aziz Valentine Günü' dediği ve tüm dünyada aşıklar günü olarak kutlanan 14 Şubat, neden kutlanıyor? İşte 14 Şubat efsaneleri...

Sevgililer Günü ile ilgili ilk efsane Eski Roma'ya dayanıyor. 'Lupercalia' yani Bahar ve Aşk Festivali Şubat ayına denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Eski Roma'da "Lupercalia" adında bir festival var. Şubat ayının tam ortasına tesadüf ediyor. Pagan inancına göre 14 Şubat; tabiatın tekrar uyanmasını, yani Bahar'ın başlangıcı kabul ediliyor. Bu kabulün arkasında da kuşların aşk mevsiminin başlangıcı var. Rumî takvimi Miladî takvim ile eşlersek, bizim mart kedileri de bu aya tekabül ediyor. Bu festivalde, Romalı genç kızlar ve delikanlılar bir araya geliyor. Normal hayatta birbirinden uzak yaşayan gençler, bu festival günü yan yana gelebiliyor. Her genç kızın adı bir kağıt parçasına yazılıyor ve çömleğe atılıyor. Sonra piyango çekiliyor. Delikanlı hangi ismi çekerse akşama kadar o genç kıza refakat ediyor. Bu refakatlerin bazıları evlilikle neticeleniyor. Bu gelenek ile, yine bizdeki pagan kaynaklı Hıdrellez ve Nevruz kutlamaları arasında bir fark yok. Aynı şeyi; tabiatın uyanışını, üretkenliği temsil ediyorlar.

O dönemde Roma'da zalim bir imparator olan II. Claudius tahttadır. Bir gün bir ferman yayınlar ve askerlerin evlenmesini yasaklar. Savaş ve askerlik tutkunu olan II. Claudius'un bu kararı almasındaki sebep, bekar askerlerin evlilere göre daha iyi savaştıklarına inanmasıdır.

Genç sevgililere karşı yüreği şefkatle dolu bu rahip Valentine, bu yasağı dinlemez ve gizlice askerlerin nikahını kıymaya devam eder..Bu haber Claudius'un kulağına gider gitmez, Valentine 14 Şubat 269'da yakılarak idam edilir. Genç sevgililere karşı yüreği şefkatle dolu bu rahibin ölüm günü, bütün çiftlere adanır.

Günümüzde Sevgililer Günü'nde insanların birbirine kart göndermesinin kökeni işte buradan geliyor.

498'de yani tam iki asır sonra Papa Gelasius, pagan Roma âdeti ile St. Valentine'i birleştiriyor ve 14 Şubat'ı "St. Valentin Günü" olarak ilan ediyor.

Sevgililer Günü'nde kırmızı gül gönderme adeti de Fransız kralı XVI. Louis'in karısı Marie Antoinette'e bu günde kırmızı güller göndermesiyle başladı.

Kilisenin resmileştirdiği bu gün orta çağlar boyunca uzun yüzyıllar kış uykusuna yattıktan sonra 18. yüzyıl başlarında yeniden canlanıyor. Bu fotoğrafta görmüş olduklarınız 18. yüzyılda yeniden canlanan bol süslü, dantelli ilk sevgili kartlarından.