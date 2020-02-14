Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı?

14.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:17

Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi yoksa zorlama bir kutlama mı? Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat, Sevgililer Günü olarak kutlanıyor.



Türkiye'de de kutlanan 14 Şubat ile ilgili vatandaşlar ne düşünüyor? Euronews.com'da Görüntüle