Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı?
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Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı?

Kapitalizmin bir oyunu mu? '14 Şubat Sevgililer Günü' ile ilgili insanlar ne düşünüyor? Sevgililer Günü'nde sokağın nabzını tuttuk.

14.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:17
Sevgililer Günü: Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi, zorlama kutlama mı?

Kapitalizmin bir oyunu mu, dini hassasiyet mi yoksa zorlama bir kutlama mı? Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat, olarak kutlanıyor.


Türkiye'de de kutlanan 14 Şubat ile ilgili vatandaşlar ne düşünüyor? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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