Sevgililer Günü: İngiltere'de Covid döneminde 'romantik ilişki dolandırıcılığının' arttığı uyarısı yapıldı

İngiltere'de dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlardan UK Action Fraud, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar döneminde sahte romantik ilişkilere dayalı dolandırıcılıklarda artış olduğunu açıkladı.

İngiltere'de dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlardan UK Action Fraud, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar döneminde sahte romantik ilişkilere dayalı dolandırıcılıklarda artış olduğunu açıkladı.

UK Action Fraud'un verilerine göre, İngiltere'de 2020'de, 2019'a kıyasla bu tür ilişkiler yoluyla banka üzerinden para transferiyle yapılan dolandırıcılıklar yüzde 20 arttı. 2020'de bu tür transferler nedeniyle 68 milyon sterlin (94 milyon dolar) para kaybı oldu.

Yetkililer, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarı yaparak şu tavsiyelerde bulunuyor:

UK Action Fraud'un verilerine göre, hem 2019 hem de 2020'de romantik dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen para miktarı, online alışverişte dolandırıcılık yoluyla çalınan paradan daha fazla oldu.

2020'de bu tür dolandırıcılık sonucu kaybedilen para miktarı 87 milyon dolardı.

Covid-19 salgını sorunun daha da büyümesine neden oldu.

UK Action Fraud yetkilileri, kısıtlamalar nedeniyle çok daha fazla sayıda insanın online arkadaşlıklara yöneldiğini ve bunun da dolandırıcılıkların artmasına neden olduğunu söylüyor.

Kara para aklama

Romantik dolandırıcılık mağdurları para transferi, hediye çekleri veya cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi hediyeler gönderme, hatta banka hesaplarına ve banka kartlarına erişim sağlama gibi yöntemlere maruz kalıyor.

Dolandırıcılar, duygusal söylemlere ve doktor ihtiyacı vb. gibi hikayelere başvurup karşılarındaki kişiyi manipüle yoluyla ikna ediyor.

Mağdurlar para kaybetmenin yanı sıra farkına varmadan suç örgütlerinin kara para aklama faaliyetlerine bile alet olup cezai işlemlere tabi tutulabiliyor.

Avustralya'da ABC News'da yer alan bir habere göre, bir kadın Amerikalı bir subaya aşık olduğu duygusuna kapılmış ama 115 milyon dolarlık bir kara para aklama faaliyeti gerçekleştiren bir çetenin içinde bulmuştu kendisini.

Kimlik hırsızlığı

İngiltere'nin en büyük bankalarından Lloyds'un verilerine göre, özellikle 55-64 yaş grubundaki insanların bu tür dolandırıcılıklara maruz kalma riski daha yüksek.

Örneğin, 50'li yaşlardaki "Anna" adlı dul bir kadın, çöpçatanlık sitesinde tanıştığı "Tim" isimli bir dolandırıcının kurbanı olmuştu.

Tanışmalarından birkaç hafta sonra Tim, iş için Romanya'ya gideceğini söyleyip Anna'dan para istemiş, önce küçük miktarlar için olan bu istekler giderek artıp sonunda 443 bin dolarlık bir dolandırıcılığa dönüşmüştü.

Romantik dolandırıcılıklar çoğunlukla çöpçatanlık sitelerinde başlayıp daha sonra sosyal medya ve klasik mesajlaşma şekline bürünerek dolandırıcılık izlerinin kaybolmasını sağlayan bir hal alıyor.

Bazen dolandırıcılar doğrudan para istemek yerine yavaş yavaş kimlik bilgilerini elde ederek kimlik hırsızlığı ile yapılan dolandırıcılıklara dönüşebiliyor.

Birçok mağdur, maruz kaldıkları durumdan utanç duyarak bu dolandırıcılıkları bildirmekten kaçınabiliyor.

Ancak 2019'da bazı bankalar, kişinin makul tedbirleri almış olması durumunda maruz kaldıkları dolandırıcılıklar sonucu kaybettikleri paranın geri ödenmesini içeren bir uygulamaya başladı.

Örneğin Anna, bu uygulamadan yararlanarak kaybettiği paranın yarısını geri alabilmişti.