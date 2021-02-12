Sevgililer Günü için Türkçe aşk şarkıları!
Tutkunun dorukları ya da çocuk gibi heyecanlar, belki bir yasak aşk belki en masum en naif hisler...
Aşkı kalıplara sokmak zor ama şarkılar her zaman her halinde bu duygunun en büyük yoldaşı.İşte Sevgililer Günü için Spotify'dan Türkçe aşk şarkıları!
Aşkın da aşkı dile getirmenin de bin bir yolu var. Müzik nasıl ruhun aynasıysa aşkı dile getirmenin, aşkı yaşamanın da belki en güzel en etkili yolu. Aşkın en güzel hallerini içeren ve gerek sevgiliden gerek aşkın sahibinden o çok sevilen kişiye söylenen Türkçe aşk şarkılarını Sevgililer Günü için derledi. İster bir playlist yapın ister içinden bir şarkı seçin ama bu 14 Şubat'ta aşkınızı anlatmak için bir şarkı seçmeyi unutmayın!
SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN TÜRKÇE AŞK ŞARKILARI!
Bülent Ortaçgil: Eylül Akşamı
Sezen Aksu: Her Şeyi Yak
Duman: Senden Daha Güzel
Hüsnü Arkan & Birsen Tezer: Hoş Geldin
Oya Bora: Sevme Zamanı
Cem Karaca: Islak Islak
Teoman: Bana Öyle Bakma
MFÖ: Sarı Laleler
Yeni Türkü: Yağmurun Elleri
Fikret Kızılok: Farketmeden
Mabel Matiz: Gel