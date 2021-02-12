Sevgililer Günü için Türkçe aşk şarkıları!

Tutkunun dorukları ya da çocuk gibi heyecanlar, belki bir yasak aşk belki en masum en naif hisler...

Aşkı kalıplara sokmak zor ama şarkılar her zaman her halinde bu duygunun en büyük yoldaşı.İşte Sevgililer Günü için Spotify'dan Türkçe aşk şarkıları!

Aşkın da aşkı dile getirmenin de bin bir yolu var. Müzik nasıl ruhun aynasıysa aşkı dile getirmenin, aşkı yaşamanın da belki en güzel en etkili yolu. Aşkın en güzel hallerini içeren ve gerek sevgiliden gerek aşkın sahibinden o çok sevilen kişiye söylenen Türkçe aşk şarkılarını Sevgililer Günü için derledi. İster bir playlist yapın ister içinden bir şarkı seçin ama bu 14 Şubat'ta aşkınızı anlatmak için bir şarkı seçmeyi unutmayın!

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN TÜRKÇE AŞK ŞARKILARI!

Bülent Ortaçgil: Eylül Akşamı

Sezen Aksu: Her Şeyi Yak

Duman: Senden Daha Güzel

Hüsnü Arkan & Birsen Tezer: Hoş Geldin

Oya Bora: Sevme Zamanı

Cem Karaca: Islak Islak

Teoman: Bana Öyle Bakma

MFÖ: Sarı Laleler

Yeni Türkü: Yağmurun Elleri

Fikret Kızılok: Farketmeden

Mabel Matiz: Gel