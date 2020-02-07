Sevgililer Günü için özel indirim kampanyası

07.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:11

(Kurumsal Haber)-14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken teknoloji perakendecisi de özel gün için 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile birçok teknolojik ürüne tüketicilerin avantajlı fiyatlarla erişebileceğini duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Sevgililer Günü'nde çiftleri hem eğlendirecek hem de hediye seçimini kolaylaştıracak kampanyalar düzenlediğini duyurdu. 7-17 Şubat tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilen özel kampanya ile çiftlerin, akıllı telefondan tablete, kişisel bakımdan giyilebilir ürün ve aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe uygun fiyatlarla sahip olabileceği dile getirildi.

Teknosa'dan kampanya ile ilgili yapılan duyuru şöyle;

"Teknosa, keyifli yarışması Tekno Quiz'i, 10-15 Şubat tarihleri arasında aşk temasıyla düzenleniyor. İçerisinde Sevgililer Günü'yle bağlantılı çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasına teknoquiz sitesinden ulaşılabiliyor. Yarışma kapsamında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar Teknosa mağazalarında ve teknosa'nın online mağazasında geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor"

Kaynak: DHA