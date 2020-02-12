Sevgililer Günü için hediye fikirleri Koçtaş'ta

12.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:50

Koçtaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerini hediyelerle mutlu ederken aynı zamanda özel hissettirecek kalıcı bir hatıra bırakmak isteyenlere yüzlerce yaratıcı fikir önerisi sunuyor.



Koçtaş'tan yapılan açıklamada hem sevdiklerini özel hissettirmek hem de uygun fiyatlarla evlerinde kalıcı bir hatıra bırakmak isteyenlerin en kullanışlı hediye seçeneklerinin adresinin bu sene de Koçtaş olacağı belirtildi.



Sevdiklerine kalıcı bir Sevgililer Günü hediyesi tasarlamak isteyenler için "kendin yap" hediye önerileri Koçtaş'ta. Kendi emekleri ile tasarladıkları bir hediye ile sevgilerini anlatmak isteyenler boyanabilir ahşap objelere hobi boyalarıyla yaratıcılıklarını yansıtabiliyor.Tek renk bir kırlent kılıfının üzerine hobi kumaş boyaları ile istedikleri desenleri çizerek özel bir kırlent kılıfı tasarımı hediye etmek isteyenler de aradıkları her şeyi Koçtaş'ta bulabilirler. Duvar dekorasyonunun olmazsa olmazlarından olan tablolar, yaşam alanlarını güzelleştiren mumlar ve dekoratif objelerle sevgilisinin odasını süslemek isteyenler de yüzlerce seçeneğe Koçtaş'tan ulaşabiliyor.

Sevdiklerine dekoratif bir saksıda kendi elleriyle tohum ekerek, sevgi gibi günden güne büyüyecek bir hediye vermek isteyenlerin de ilk adresi Koçtaş olacak. Sevdiklerinin ihtiyacına yönelik bir hediye vermek ya da sevdikleriyle keyifli anlar geçirmek isteyenler için saç bakım ürünleri, el aletleri, masa lambaları, küçük ev aletleri ve çok daha fazlası Koçtaş Kart avantajıyla, Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında.

Kaynak: AA