Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
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Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu

13.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:41
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fırın işleten Bünyamin Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta koydu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fırın işleten Bünyamin Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta koydu. Sürpriz pastayı alan müşteri, 2 bin TL'lik pırlanta yüzüğün sahibi olacak.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde fırın işleten Bünyamin Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle müşterilerine özel hazırlık yaptı. Fırında Sevgililer Günü'ne özel 100 pasta hazırlandı. Üretilen aynı tür pastalardan birinin içine pırlanta yüzük yerleştirildi. Pastalar raflara konarak, 50 TL'den satışa sunuldu. İş yerinin girişine ise, "Siz değerli müşterilerimiz için hazırladığımız 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığımız pastaların birinde bir adet tektaş bulunmaktadır" yazılı pano asıldı. İçinde sürpriz olan pastayı satın alan müşteri, 2 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğün sahibi olacak.İş yeri sahibi Bünyamin Öztürk, 30 yıldan bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Malum pandemi nedeniyle vatandaşlar evlerindeler. Biz de evde kalan müşterilerimiz için bir etkinlik yaptık. 100 adet pastamızı hazırladık. Bir tanesinin içine değerli tektaş yüzük koyduk. Tektaş olan pastamız 14 Şubat için sahibini bekliyor olacak" dedi.


Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu
Sevgililer Günü için hazırladığı 100 pastadan birinin içine pırlanta yüzük koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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