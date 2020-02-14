Sevgililer Günü Hediyesi Bornovalı kadınlardan

14.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:00

Bornova Belediyesi ile Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin organizasyonunda Büyük Park'ta düzenlenen Hediyelik Eşya Günleri büyük ilgi gördü. 3 gün süren süren organizasyonda kooperatif üyesi kadınlar el emeği ürünlerinin satışını yaptı. Takıdan ahşap boyamaya, anahtarlıktan çeşitli aksesuarlarapek çok hediyelik 27 stantta vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kadınların ekonomin içerisinde mutlaka daha etkin bir şekilde yer alması gerektiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Böylesi özel günlerde destek vererek üretimlerin karşılık bulmasını, ekonomik kazanca dönüşmesini hedefliyoruz. Özkanlar Bornova Yeni Pazarı'nda haftanın bir günü kuracalacak Kadın Üretici Pazarı ile bu alanda fark yaratacağımıza inanıyorum"dedi.

Kaynak: Bültenler