Sevgililer Günü Hediyeleri Aşkla Tasarlandı

Tasarımcı Selin Yeğin eşliğinde gerçekleşen Re- Love Sevgililer Günü kreatif boyama atölyesi' nde katılımcılar aşk dolu dokunuşlarla sevdiklerine unutulmaz hediyeler dizayn etti. Ceket, yelek, bez çanta, t-shirt, şapka gibi kıyafet ve aksesuarlar özel dokunuşlarla boyanırken sevgililer günü ve vintage ruhu birlikte yorumlandı. Katılımcılar kendileri için özel hazırlanan boya setleri ile eşyaların üzerine kendi yorumlarını kattıkları kalp, ağaç, kuş, cup cake, çiçek gibi desen ve motifler çizerek yazdıkları sloganlar ile son dokunuşları yaptılar.

Katılımcılar unutulmaz bir gün yaşarken, birbirinden renkli tasarımların ortaya çıktığı atölyede hazır hediyeler yerine insanların kendi yorumlarını, emeklerini kattığı hediyelerin ne kadar değerli ve özel olduğu bir kez daha hissedilmiş oldu.