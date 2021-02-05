Sevgililer Günü genelgesi yayınlandı! 'Sevgililer Günü' genelgesi neleri kapsıyor? 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge gönderildi. Bu yeni genelge ile 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerinde çiçek satışı yapan iş yerleri ev ve iş yerlerine servis şeklinde hizmet verebileceğini açıkladı. Peki, Sevgililer Günü' genelgesi neleri kapsıyor? 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge gönderildi. Bu yeni genelge ile 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeçiçek satışı yapan iş yerleriev ve iş yerlerine servis şeklinde hizmet verebileceğini açıkladı. Peki, Sevgililer Günü' genelgesi neleri kapsıyor? 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜ GENELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

14 ŞUBAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Genelgede ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yoğunluk yaşanacağı belirtilerek, "Çiçek satışı yapılan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

SEVGİLİLER GÜNÜ GENELGESİ NELERİ KAPSIYOR?

Yayınlanan genelge sokağa çıkma yasağıyla ilgili detay içermiyor. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.