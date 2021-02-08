Sevgililer Günü genelgesi maddeleri nelerdir? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Peki, Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü genelgesi maddeleri nelerdir?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 14 Şubat'ı da kapsayan kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi. Peki, Sevgililer Günü genelgesi maddeleri nelerdir? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı?

SEVGİLİLER GÜNÜ GENELGESİ MADDELERİ NELERDİR?

Salgınla mücadelede, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine birçok tedbir kararının alındığı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir.Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00¬-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00¬-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi¬-Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00¬-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.