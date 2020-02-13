Sevgililer Günü ekonomisi yüzde 17 yükseldi

13.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:49

Mastercard'ın hazırladığı endekse göre; global ekonomiden beş kat daha hızlı büyüyen Sevgililer Günü ekonomisi 2017'den beri yüzde 17 artarken son üç yılda, 11-14 Şubat tarihlerinde yapılan işlem sayısı da yüzde 31 arttı.

Mastercard'ın dünya genelinde 53 ülkedeki banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemleri üzerinden hazırladığı Aşk Endeksi'nde, Sevgililer Günü alışverişlerindeki tercihler incelendi.

Buna göre ;"Türkiye'de 2017'den 2019 yılına Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş hacmi yüzde 74, adedi ise yüzde 109 arttı. Bu dönemde hediyelere harcanan para 14.6 milyon dolara ulaştı."Sevgililer gününün klasik hediyeleri çiçek ve mücevhere olan ilgi halen devam etse de deneyim sunan hediyeler, ana ilgi odağı olmaya başladı. 2017'den bu yana çiçek harcamaları sadece yüzde 3.0, mücevher harcamaları ise yüzde 6.0 artarken, otel rezervasyonlarında yüzde 22, romantik destinasyonlara seyahatler de yüzde 13 arttı; bu iki kalemde yapılan toplam harcamalar 2.2 milyar dolara ulaştı.Çevrim içi alışverişe ilgi son üç yılda yüzde 57 arttı" Tüketicilerin tercih ettiği çevrim içi alışverişe ilgi, son üç yılda yüzde 57 arttı. Bu artış Türkiye için yüzde 68 oldu. Genel ortalamada mağazadan yapılan alışverişlerde ise temassız kart kullanımındaki büyüme, artan bir ivme ile yüzde 175'e ulaştı. Türkiye'de ise temassız kullanımı son üç yılda yüzde 587 artışla yüzde 3.0'ten yüzde 11'e yükseldi."Dünya genelinde durum böyleyken, Türkiye'de mücevhere olan ilgi artarak devam etti, son üç yılda mücevher alımı yüzde 168 arttı. Çiçek klasik bir hediye olarak sabit bir tercih olurken, en gözde hediye tüm harcamalar içinde yüzde 62 paya sahip otel konaklaması oldu; otel harcamaları 2017'den 2019'a yüzde 162 arttı."Genel ortalamada hediyelere iliştirilen kartlara olan ilgi yavaşdı; Türkiye'de kart alımı 2018'den 2019'a gelirken yüzde 18 arttı, 2019 yılında kartlara 17 bin dolar harcandı.

"Restoranlarda yapılan harcama sayısı 2017 yılından bu yana yüzde 32 artarken, 2019 yılındaki toplam harcama tutarı yüzde 16 artışla 3.4 milyar oldu. Türkiye'de bu özel günde romantik bir yemeği tercih edenler de yüzde 145 arttı."

Kaynak: DHA