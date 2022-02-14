Google,14 Şubat Sevgililer Günü 2022'yi en romantik hali ile karşıladı. Açılış sayfasındaki doodle ile kullanıcıların günlerini kutladı. Kısa ve uzun Sevgililer Günü mesajları da arama motoru üzerinden eşlere, sevgililere gönderilmek üzere aranıyor. Sevgililer Günü Doodle nedir?Sevgililer Günü Doodle ekranına taşındı!

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor.

Günün anlam ve önemini belirtmek için Sevgililer Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Sevgililer Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ GOOGLE'IN ÖZEL KÖŞESİ DOODLE'A TAŞINDI

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü duygusal bir doodle ile kutladı. Kullanıcılar arama sayfasında bu romantik doodle ile karşılaştı.

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