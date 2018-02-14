Sevgililer günü dolayısıyla kent meydanındaki dev ekran Mehmetçiğimize tahsis edildi

En güzel sevgili vatandır

SİVAS - Sivas Belediyesi "En güzel sevgili vatandır" sloganı ile kent meydanındaki dev ekranı 14 Şubat sevgililer günü dolayısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve askerlerimize tahsis etti.

Sivas Belediyesi 14 Şubat sevgililer gününde cephede bulunan Mehmetçikleri unutmadı. "En güzel sevgili vatandır" sloganı ile hareket eden Sivas Belediyesi tarihi Sivas Kent Meydanı'nda bulunan dev ekranı bugün için askerlere tahsis etti. Belediye sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve mesajını gönderen askerlerimizin fotoğraf ve mesajlarının dev ekrandan paylaşılacağını duyurdu. Günün ilk saatlerinden itibaren de askerlerimiz tarafından gönderilen fotoğraflara yer vermeye başladı. Öte yandan dev ekrandan Mehmetçik Vakfına yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için yardım yapılabilecek hesap numaraları ve SMS numaraları duyuruldu.

Sivas Belediyesi'nin anlamlı uygulaması Sivaslılar tarafından de takdir gördü. Vatandaşlar yatıkları açıklamada Başkan Sami Aydın ve ekibine teşekkür etiller.