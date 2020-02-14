Sevgililer Günü Çiçekleri Büyükşehir'den

14.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:59

Böyle anlamlı bir uygulama nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Büyükerşen ve ekibine teşekkür ettiler.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde de vatandaşları unutmayan Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği 5 bine yakın çiçeği vatandaşlara dağıttı. Sosyal medya hesaplarından "Sevgilimiz yok diye üzülmeyin, bizim aşkımız Eskişehir!" paylaşımı yapan ve vatandaşları Espark Alışveriş Merkezi'ne davet eden Büyükşehir Belediyesi, kurduğu stantta tüm vatandaşların sevgililer gününü kutlayarak, rengarenk çiçekleri vatandaşlara hediye etti.

Böyle anlamlı bir günde belediyenin kendilerini hatırlaması dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ve personellere teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler