Sevgililer Günü: 14 Şubat'ta sevgili arayanlar için başarının yedi sırrı

13.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:01

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız mısınız? Bir sevgili mi arıyorsunuz?

İstatistik şirketi Statista'ya göre dünya çapında 240 milyon kişi aşkı internet üzerinden arıyor.

Ama çoğu insanın hedefine ulaşamadığını biliyor muydunuz?

The Man Diet (Erkek Diyeti) kitabının yazarı Zoe Strimpel ile ilişki danışmanı Suzie Hayman'dan, ilgi çekmenizi sağlayabilecek bazı tavsiyeler aldık.

1. Gerçekten istemiyorsanız görev gibi düşünüp yapmayın

İstemiyorsanız durun. Biri hoşunuza gitmediyse bir daha görmeyin.

"Denemeye devam etmenin" sonuçları ağırdır.

Sizi yorar, yıpratır ve hem kendiniz hem de diğer insanlar hakkında düşüncelerinizi olumsuz etkiler.

2. İçgüdülerinize güvenin

Bir tehlike işareti görürseniz onu ciddiye alın.

İnsanlarda "Bu benim hatamdı" diye düşünme eğilimi vardır ama tersine, genellikle problem karşıdakinde olur.

3. Araştırmalara göre mesajlaşmanın azı karar çoğu zarar

Uygulamalarda bir haftada eşleşeceğiniz yüzlerce insanla aynı anda yazışmak sizi yoracaktır.

Zaman ve enerjinizi, yazışmaktan keyif aldığınız, en büyük potansiyeli gördüğünüz kişilere ayırın.

4. Kalabalık yerlerde daha fazla şansınız olur

Aşkı bulmak sayılarla alakalıdır.

Samanlıkta iğne aramak için önce samanlığa ihtiyacınız var.

Kendi uygulamalarının çok farklı olduğunu söyleyenlere inanmayın. Bu işi kısa yolu yoktur.

5. Önce çevrenize bakın

Arkadaşlarınız ayrıca size uygun arkadaşlarıyla tanışmanızı sağlayabilir.

6. Esnek olun

Size çekici gelen şeyin ne olduğunu bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz ama…

Listenizi çok daraltırsanız sizi en çok etkileyecek insanı elemiş olabilirsiniz.

Kağıt üzerinde kimse ideal bir partner olarak görünmez.

7. Dikkatli ve anlayışlı olun

İnternet üzerinden tanışmanın bir kötü yanı, ortak hiç tanıdığınızın olmaması ve bu yüzden karşınızdaki insan hakkında hiçbir şey bilmemeniz.

Bir şeyler sizi rahatsız ederse bunları ciddiye alın.

Biri sizden ilk buluşmanızda para istiyorsa veya randevularınızı iptal edip duruyorsa onu engelleyin.

Kendinizi duygusal iniş çıkışlara kısılmış bir durumda bulmayın.