"Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı - Haberler
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"Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GALATA Kulesi'ne 14 Şubat Sevgili Günü nedeniyle 'sevgililer'in fotoğrafları yansıtıldı.

İSTANBUL (DHA) - GALATA Kulesi'ne 14 Şubat Sevgili Günü nedeniyle 'sevgililer'in fotoğrafları yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında 'Sevgililer Beyoğlu'nda' başlığıyla başlatılan etkinlik kapsamında gönderilen fotoğraflar, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Saat 22.00'de başlayan etkinlik kulenin ziyaretçileri tarafından ilgiyle izlendi. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Etkinlik belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.


Sevgililer Galata Kulesi'ne yansıdı

Sevgililer Galata Kulesi'ne yansıdı

Sevgililer Galata Kulesi'ne yansıdı

Sevgililer Galata Kulesi'ne yansıdı

Sevgililer Galata Kulesi'ne yansıdı

Sevgililer Galata Kulesi'ne yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sevgililer Günü, Galata Kulesi, İstanbul, Medya, Güncel, Haberler

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