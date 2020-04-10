Sevgililer el ele girdikleri binadan televizyon çaldı
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Sevgililer el ele girdikleri binadan televizyon çaldı

KONYA'da, el ele tutuşarak girdikleri binanın bodrumundan 2 televizyon çalan ve sevgili oldukları öğrenilen Burhan Kaplan (29) ile Hazal K. (24), polis tarafından yakalandı.

10.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:00
Sevgililer el ele girdikleri binadan televizyon çaldı

KONYA'da, el ele tutuşarak girdikleri binanın bodrumundan 2 televizyon çalan ve sevgili oldukları öğrenilen Burhan Kaplan (29) ile Hazal K. (24), polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Nisan'da saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. El ele tutuşarak binaya giren şüpheliler, bodrum katta bulunan 2 adet televizyonu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2 şüphelinin el ele binaya girişi ve ellerinde televizyonlarla ayrılışı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

10 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan çalışma sonrası şüphelilerin 10 suç kaydı bulunan Burhan Kaplan ve sevgilisi Hazal K. olduğunu tespit edildi. Sevgililer polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, televizyonlardan birini bozuk olduğunu gerekçesiyle çöpe attıkları öğrenilirken, diğer televizyonu ise sakladıkları belirlendi. Televizyon bulunup, sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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