Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü Sevgililerin tartışması hastanede bitti Antalya'da sevgililer arasında çıkan kavgada, genç kız ikinci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Sevgililerin tartışması hastanede bitti

ANTALYA - Antalya'da sevgililer arasında çıkan kavgada, genç kız ikinci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı. Olayın ardından her iki tarafta birbirlerini suçladı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 785 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 10 aydır sevgili olan S.N.G ile erkek arkadaşı A.S.D. arasında sabaha karşı tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada her iki tarafta birbirlerini yaraladı. 2. kat pencere önünde devam eden kavgada S.N.G, apartman önündeki park halindeki A.S.D.'nin aracının üzerine düştü. Cam tavanın kırılması sonucu yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.S.D.'de Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. S.N.G, ilk ifadesinde yaşanan tartışmanın ardından A.S.D.'nin kendisini aşağı attığını ileri sürdü.

Hastaneden gözaltına alınan A.S.D'de kız arkadaşının ev kirasını ödeyemediği için yanında kalmaya başladığını bu süre zarfında elektronik bankacılık hesabından, kendi hesabına parasını aktardığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu iddia etti.

A.S.D, sabah saatlerinden S.N.G'nin evine geldiğini aralarında tartışma çıktığını daha sonra pencereden kendisi aşağı bıraktığını öne sürdü.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.N.G ve A.S.D hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erkek arkadaşıyla tartıştı, 2. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:40:09. #1.16#

title