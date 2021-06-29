"Sevgili Gençler, Şimdi Tatil Zamanı Ama Önce Aşı"
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"Sevgili Gençler, Şimdi Tatil Zamanı Ama Önce Aşı"

'Sevgili Gençler, Şimdi Tatil Zamanı Ama Önce Aşı'
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18-24 yaş arası gençlerin aşılanmasına ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18-24 yaş arası gençlerin aşılanmasına ilişkin bilgi verdi.

1. doz 493 bin 124 aşı yapıldığını belirten Vali Yerlikaya;

"Sevgili gençler,

YKS 2021 bitti. Şimdi tatil zamanı. Gezmek, eğlenmek hakkınız. Ama önce aşı.

18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda 1. doz 493. 124 aşı yapıldı.

%27. 5'e ulaştık????

Hedefe ulaşmak için haydi gençler aşıya. " ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler, #yks2021 bitti??

Şimdi tatil zamanı??

Gezmek, eğlenmek hakkınız.

Ama önce #aşı

18-24 yaş arasında bulunan gençlerimize kısa zamanda

1. doz 4??9??3??. 1??2??4??

aşı yapıldı?

%27. 5'e ulaştık????

?? Hedefe ulaşmak için#HaydiGençlerAşıya pic. twitter. com/wGbt7FS1OI

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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