Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Zonguldak'ta polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki sevgili, uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:48
Sevgili çift uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

'ta polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki sevgili, uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 gram uyuşturucu uyarıcı madde ile bir miktar para ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen N.Ç. ve Y.Y. isimli çift, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çift, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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